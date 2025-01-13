خبر في الجول - الزمالك يستقر على إعارة سيدي ندياي.. ويفاضل بين عرضين

استقر نادي الزمالك على إعارة السنغالي سيدي ندياي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفاضل الزمالك بين عرضين لينضم المهاجم السنغالي إلى أحدهما في يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر على إعارة سيدي ندياي.

ويفاضل الزمالك حاليا بين ناديي الترسانة ووي في دوري المحترفين لينتقل إلى أحدهما.

وكشف FilGoal.com الأسبوع الماضي أن الزمالك يفكر في إعارة اللاعب ويحسم الأمر خلال أسبوع. (التفاصيل من هنا)

ويمتد تعاقد ندياي مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

وتم قيد اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تحت السن.

وعاد اللاعب من إجازته في السنغال وشارك في تدريبات فريق الزمالك تحت 20 عاما.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.

ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.