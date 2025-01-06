خبر في الجول - الزمالك يفكر في إعارة ندياي.. والحسم الأسبوع المقبل

الإثنين، 06 يناير 2025 - 23:26

كتب : FilGoal

سيدي ندياي - الزمالك

يستعد الزمالك لحسم مستقبل محترفه السنغالي سيدي ندياي.

سيدي ندياي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يفكر في إعارة ندياي نظرا لخروجه من حسابات المدير الفني كريستيان جروس.

اللاعب متواجد في السنغال في الوقت الحالي وسيعود إلى القاهرة في الأسبوع المقبل لحسم مصيره.

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ويمتد تعاقد ندياي مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

وتم قيد اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تحت السن.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.

ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

الزمالك سيدي ندياي الدوري المصري
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