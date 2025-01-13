قناة نسمة: فشل مفاوضات كيروش مع منتخب تونس

باءت مفاوضات تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب تونس بالفشل.

وكان كيروش قد وصل إلى تونس الخميس الماضي من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشفت شبكة نسمة سبورت التونسية عن فشل المفاوضات وأكدت أن كيروش لن يكون المدرب الجديد لمنتخب تونس.

وأشار تقرير شبكة نسمة سبورت أن المدرب الجديد لمنتخب تونس سيتم الاستقرار عليه عقب انتخابات الاتحاد التونسي.

والأقرب حتى الآن هو تولي مدير فني تونسي مهمة تدريب المنتخب.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.