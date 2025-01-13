قناة نسمة: فشل مفاوضات كيروش مع منتخب تونس

الإثنين، 13 يناير 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

باءت مفاوضات تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب تونس بالفشل.

وكان كيروش قد وصل إلى تونس الخميس الماضي من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشفت شبكة نسمة سبورت التونسية عن فشل المفاوضات وأكدت أن كيروش لن يكون المدرب الجديد لمنتخب تونس.

أخبار متعلقة:
الصباح: كيروش يصل تونس تمهيدا لقيادة المنتخب ارتبط بالانتقال للزمالك.. تقرير: المسماري يصل تونس للتوقيع لـ الإفريقي تقرير: كيروش الأقرب لتدريب منتخب تونس مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز وُلد كبيرا.. وهدفنا الفوز على الترجي في تونس

وأشار تقرير شبكة نسمة سبورت أن المدرب الجديد لمنتخب تونس سيتم الاستقرار عليه عقب انتخابات الاتحاد التونسي.

والأقرب حتى الآن هو تولي مدير فني تونسي مهمة تدريب المنتخب.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

منتخب تونس كارلوس كيروش
نرشح لكم
ارتبط اسمه بالأهلي.. إيهيناتشو الذي تلصص سرا لمشاهدة البريميرليج وحادثة أثرت عليه طاقم تحكيم سوداني لمواجهة بيراميدز ضد دجوليبا نادي قطر يقيد تاو في قائمته.. وتفاصيل التعاقد خدمة في الجول – فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من أنجولا مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة أمير عزمي: حسام أشرف ينال ثقة جروس
أخر الأخبار
كوبي: رفض استئناف ريال مدريد حول إيقاف فينيسيوس 49 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: أستون فيلا يتفق مع دورتموند على ضم مالين ساعة | الدوري الإنجليزي
نادي قطر يعلن ضم بيرسي تاو ساعة | الكرة المصرية
نونو سانتو: سنوقف صلاح باحترام المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لتوفير متطلبات المنتخب ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر ماريسكا: فييجا يريد اللعب؟ وأنا أريد الحصول على شعر طويل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – مدة غياب داري عن الأهلي.. وموقف عمر كمال من مباراة الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي