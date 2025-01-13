سلوت: هذا الثنائي سيغيب أمام نوتنجهام

الإثنين، 13 يناير 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أكد أرني سلوت مدرب ليفربول غياب الثنائي جو جوميز وداروين نونيز عن مباراة الفريق المرتقبة ضد نوتنجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "جو جوميز لن يشارك أمام نوتنجهام فورست لأنه لم يتدرب مع الفريق بعد، وداروين نونيز موقوف".

أخبار متعلقة:
مودريتش: خسارة كلاسيكو السوبر مؤلمة.. أتمنى أن ننهض بعدها مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 16 للدوري الألماني "لم يعد معنا".. حارس مرمى فرانكفورت يفجر مفاجأة حول مستقبل مرموش تير شتيجن: هذا ما يمثله الفوز بالسوبر.. والكلاسيكو جعلني أريد العودة

ويعاني جوميز من إصابة ضربته خلال لقاء وست هام يونايتد أواخر الشهر الماضي، فيما يغيب نونيز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف "أود أن يكون ديوجو جوتا متاحا للعب باستمرار، فهو الآن جاهز للعب لمدة 90 دقيقة، وأتمنى أن يظل على هذا النحو".

واستمر "واتارو إندو لاعب مهم في فريق ليفربول، أينما تلعب به يبذل قصارى جهده، إذا كان ذلك قبل 5 دقائق من النهاية، فإنه يعطي كل ما لديه، في كل مرة نحتاجه يظهر بشكل جيد".

وتابع المدرب الهولندي "نوتنجهام فورست يتنافس معنا في مراكز القمة بكل تأكيد، سيكون التحدي غدا صعبا".

وأكمل "نونو سانتو يقوم بعمل رائع مع فورست، ولكن إذا نظرت إلى الأموال التي أنفقت فلن تجد الأمر مفاجئا على الإطلاق".

ليفربول خسر مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكانت على يد نوتنجهام وفي ملعب أنفيلد.

نوتنجهام حقق نتائج مبهرة هذا الموسم جعلته يحتل المركز الثالث في جدول الدوري بعد مرور 20 جولة، بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف.

فيما يحتل ليفربول الصدارة بفارق 6 نقاط عن أرسنال ونوتنجهام.

أرني سلوت ليفربول نوتنجهام فورست
نرشح لكم
جوارديولا يتحدث عن أولويات سيتي في سوق الانتقالات ليفربول يقطع إعارة جناحه ليلة ألتاي.. مانشستر يونايتد يحسم قمة الكأس المبكرة بالفوز على أرسنال انتهت في كأس إنجلترا - أرسنال (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تأهل الشياطين بركلات الترجيح فرصة لمصطفى محمد؟ وست هام يعلن غياب نيكلاس فولكروج لعدة أسابيع جوارديولا: لن أنكر مدى سعادتي بهاتريك مكاتي كسر قاعدته من أجله.. إيفرتون يعلن تعيين مويس مدربا للفريق بعد 11 عاما وصيف صلاح وتخطى زيدان.. مرموش يحقق أرقاما قياسية في الدوريات الـ5 الكبرى
أخر الأخبار
الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة 7 دقيقة | ميركاتو
ارتبط اسمه بالأهلي.. إيهيناتشو الذي تلصص سرا لمشاهدة البريميرليج وحادثة أثرت عليه 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الكشف عن قائمة الزمالك في البطولة العربية 56 دقيقة | كرة طائرة
قائد الدنمارك يعتزل كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتمسك باستمرار أحمد محمود ساعة | الدوري المصري
مدرب فرانكفورت: مرموش سيشارك كأساسي ضد فرايبورج.. ولا أستبعد استمراره معنا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي