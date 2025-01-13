سلوت: هذا الثنائي سيغيب أمام نوتنجهام

أكد أرني سلوت مدرب ليفربول غياب الثنائي جو جوميز وداروين نونيز عن مباراة الفريق المرتقبة ضد نوتنجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "جو جوميز لن يشارك أمام نوتنجهام فورست لأنه لم يتدرب مع الفريق بعد، وداروين نونيز موقوف".

ويعاني جوميز من إصابة ضربته خلال لقاء وست هام يونايتد أواخر الشهر الماضي، فيما يغيب نونيز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف "أود أن يكون ديوجو جوتا متاحا للعب باستمرار، فهو الآن جاهز للعب لمدة 90 دقيقة، وأتمنى أن يظل على هذا النحو".

واستمر "واتارو إندو لاعب مهم في فريق ليفربول، أينما تلعب به يبذل قصارى جهده، إذا كان ذلك قبل 5 دقائق من النهاية، فإنه يعطي كل ما لديه، في كل مرة نحتاجه يظهر بشكل جيد".

وتابع المدرب الهولندي "نوتنجهام فورست يتنافس معنا في مراكز القمة بكل تأكيد، سيكون التحدي غدا صعبا".

وأكمل "نونو سانتو يقوم بعمل رائع مع فورست، ولكن إذا نظرت إلى الأموال التي أنفقت فلن تجد الأمر مفاجئا على الإطلاق".

ليفربول خسر مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكانت على يد نوتنجهام وفي ملعب أنفيلد.

نوتنجهام حقق نتائج مبهرة هذا الموسم جعلته يحتل المركز الثالث في جدول الدوري بعد مرور 20 جولة، بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف.

فيما يحتل ليفربول الصدارة بفارق 6 نقاط عن أرسنال ونوتنجهام.