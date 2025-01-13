فرج عامر يكشف رغبته في ضم مهاجم الأهلي.. وحقيقة طلب الأحمر لضم ربيعة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبته في ضم أحد مهاجمي الأهلي دون الكشف عن اسمه.

وأوضح فرج عامر أنه سينتاقش مع أحمد سامي المدير الفني للفريق خلال يومين بشأن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر قناة تن: "كان هناك تهاون كبير جدا من لاعبي سموحة في بداية الدوري، التهاون واعتبار أي مباراة سهلة واللعب بفردية مشكلة لكن بدأت الأمور في التحسن وإن شاء الله الفوز على مودرن سبورت بداية لقادم أفضل".

وتابع "لم أتحدث مع أحمد سامي في تدعيمات يناير وخلال يومين سيتم حسم الأمر مع الجهاز الفني".

وكشف فرج عامر "هناك مهاجم في الأهلي واعد جدا وسيكون إضافة كبيرة إذا نجحنا في ضمه، ولا أريد ذكر اسمه الآن خاصة أننا لم نتفاوض مع الأهلي بشكل رسمي".

وتابع "لم يحدث تفاوض من جانب الأهلي لضم محمد ربيعة، وكل ما يثار بشأن ذلك الأمر غير صحيح تماما، ومن الصعب رحيله من الأساس لأن الفريق لا يمتلك البديل".

وشدد "هناك تعاون كبير جدا بيننا وبين الأهلي، ولا نتأخر عنهم أبدا لأنهم لم يتأخروا علينا يوما".

واختتم فرج عامر تصريحاته "حتى الآن لم يتحدث معنا أحد بشأن ضم ربيعة أو أي لاعب آخر ووقتها نعرض الأمور على أحمد سامي أولا".

وحقق سموحة الفوز على مودرن سبورت بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ورفع سموحة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر من مسابقة الدوري.