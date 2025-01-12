مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة

الأحد، 12 يناير 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

يرى كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك أن على بعض لاعبي الفريق إثبات جدارتهم للمشاركة في المباريات.

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "سيطرنا على مجريات المباراة وحولناها إلى أهداف والأمر يصبح سهلا بعد التقدم بالهدف الأول".

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وأضاف " أنتظر معرفة المنافس الذي سيواجه الزمالك بعد نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

وأكمل "سعيد بالأداء، وأرى أن الزمالك لديه القدرة على تقديم مستويات متميزة أكثر من ذلك في الفترة المقبلة".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين بهدوء بين شوطي المباراة من أجل تصحيح بعض الأخطاء وأكدت لهم أنه إذا تم تنفيذ هذه التعليمات سنسجل".

وواصل "سأشاهد الهدف الذي اهتزت به شباك الزمالك في المباراة من جديد من أجل معرفة الخطأ وعلاجه في الفترة المقبلة".

وشدد "سعيد بمستوى زيزو مع الفريق خاصة وأنه من العناصر المهمة والمؤثرة في صفوف الفريق".

وأكد "سأعمل بكل قوة مع عناصر الفريق الحالية وهناك بعض اللاعبين يحتاجون لإثبات جدارتهم بالتواجد مع الزمالك".

وأوضح "تغيير مركز بنتايك؟ ضغط المباريات يدفعني لتجربة اللاعبين في بعض المراكز وسعيد بعودته بعد الإصابة".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس لدينا الوقت لخوض مباريات ودية لتجهيز كل اللاعبين، و لذلك أتابع حالتهم وتجهيزهم بالشكل الأمثل".

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

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