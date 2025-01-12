حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة

أهدى حسام أشرف لاعب الزمالك ثنائيته في شباك بلاك بولز لشقيقته المريضة وكريستيان جروس مدرب الفريق.

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال أشرف لـ بي إن سبورتس: "جمهور الزمالك هو رقم واحد بالنسبة لنا لما يقدموه من دعم لنا".

وأضاف "ناصر منسي يتسم بالجودة وأتمنى له التوفيق في المباريات دائما وبيننا روح طيبة".

وأكمل "مباراة إنييمبا؟ الزمالك يبحث عن الفوز دائما، يجب أن نلعب على الانتصار ضد أي فريق".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر جروس الذي منحني ثقة كبيرة بعدما كنت أعاني من قلة المشاركة في المباريات، وأهدي الهدفين لجروس ولشقيقتي المريضة".

وللمرة الأولى يسجل أشرف في إفريقيا.

وأحرز أشرف في الدقيقة 51 بعد عرضية أرضية من أحمد مصطفى (زيزو) ارتدت من حارس المرمى ووصلت إلى أشرف وسجلها بسهولة في المرمى.

وفي الدقيقة 53 سجل أشرف هدفا بصعوبة شديدة بعد عرضية من مصطفى شلبي ارتطمت في الأرض قبل أن تصل في الهواء إلى أشرف ليسددها أسفل القدم.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.