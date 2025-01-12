زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين

عادل أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك، أسطورة الفريق حمادة إمام في قائمة هدافي التاريخيين للأبيض بعد التسجيل في بلاك بولز.

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وأحز زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من شيكابالا وضعته في موقف انفراد بحارس المرمى ثم راوغه وسجل.

ووصل زيزو للهدف 84 ليعادل حمادة إمام في المركز السادس في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين.

وتضم القائمة كل من:

عبد الحليم علي 134 هدفا

حسن شحاتة 102 هدفا

جمال عبد الحميد 97 هدفا

علي خليل 94 هدفا

علاء الحامولي 91 هدفا

زيزو 84 هدفا

وتمكن زيزو من تحقيق المساهمة الخامسة خلال 7 مباريات في الكونفدرالية بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.