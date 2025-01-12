ليلة ألتاي.. مانشستر يونايتد يحسم قمة الكأس المبكرة بالفوز على أرسنال

الأحد، 12 يناير 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

ألتاي بايندير

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه أرسنال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 64 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم أرسنال سريعا في الدقيقة 19 بهدف لجابرييل مارتينيلي ولكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 41 خرج جابرييل جيسوس مصابا وشارك رحيم سترلينج بدلا منه.

وسجل يونايتد الهدف الأول بتسديدة من برونو فيرنانديز بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 62 تعرض ديوجو دالوت لبطاقة حمراء بالإنذار الثاني.

وسجل جابرييل التعادل لأرسنال في الدقيقة 64، بتسديدة اصطدمت في طريقها وغيرت اتجاهها.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها هاري ماجواير، ولكن سددها مارتن أوديجارد ليتصدى لها الحارس ألتاي بايندير في الدقيقة 72.

وحل ديكلان رايس بدلا من ميكيل ميرينو بعد ضياع الركلة.

وسدد رايس رأسية في الدقيقة 77 تصدى لها بايندير.

وحل أماد ديالو وتوبي كوليير وجوشوال زيركزي بدلا من أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو وراسموس هويلوند في الدقيقة 80.

وحاول رايس مجددا في الدقيقة 90+4 ليتصدى بايندير مرة أخرى.

ومع انطلاق الوقت الإضافي شارك لياندرو تروسار بدلا من مايلز لويس سكيلي في أرسنال، بينما حل تيريل مالاسيا بدلا من مانويل أوجارتي في يونايتد.

ثم شارك توماس بارتي بدلا من يورين تيمبر في الدقيقة 101.

على الجانب الآخر ليني يورو بدلا من هاري ماجواير في الدقيقة 104.

وفي الدقيقة 113 شارك كيران تيرني بدلا من جورجينيو المصاب.

وحاول بارتي بتسديدة اصطدمت بالدفاع قبل ركلات الترجيح مباشرة في الدقيقة 121.

وسجل برونو فيرنانديز الركلة الأولى ليونايتد، فيما سجل مارتن أوديجارد الأولى لأرسنال.

الثانية صنعت الفارق، حيث سجل أماد ديالو ليونايتد، فيما تصدى ألتاي بايندير لركلة كاي هافيرتز.

سجل ليني ويرو وديكلان رايس الركلة الثالثة لفريقيهما على الترتيب، ثم سجل ليساندرو مارتينيز وتوماس بارتي.

وأخيرا سجل جوشوا زيركزي الركلة الخامسة ليحسم المباراة.

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