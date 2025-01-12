الكونفدرالية - الزمالك يفوز على بلاك بولز ويتأهل لدور الـ 8 متصدرا لمجموعته

فاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وسجل للزمالك حسام أشرف (2) وزيزو، بينما أحرز إيجايتا إيفوني لبلاك بولز.

وللمرة الأولى يسجل أشرف إفريقيا.

وصنع مصطفى شلبي لأول مرة خلال الموسم الجاري.

وحقق شيكابالا المساهمة الأولى له مع الزمالك بعدما صنع هدفا لزيزو.

ووصل زيزو للمساهمة الخامسة خلال 7 مباريات في الكونفدرالية بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

التشكيل

بدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بمصطفى شلبي وحسام أشرف في التشكيل الأساسي.

تشكيل الزمالك لمواجهة بلاك بولز 📋 الونش أساسي، وحسام أشرف وزيزو يقودان هجوم الفريق ⚪✅#في_الكونفدرالية pic.twitter.com/VQkOUezPet — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2025

وصف المباراة

استحوذ الزمالك على الكرة منذ بداية المباراة وأسفر عن ذلك أول تهديد مبكر في الدقيقة الثالثة عن زيزو بعدما سدد كرة قوية ارتطمت في الشباك الخارجية للمرمى.

وسدد عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء على الطائر تصدى لها الحارس في الدقيقة 11.

ولعب حسام أشرف كرة رأسية داخل منطقة الجزاء لكن تذهب إلى أيدي حارس المرمى بسهولة في الدقيقة 22.

وعاد السعيد وسدد كرة أخرى من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 37 سدد نبيل عماد أخطر كرة في الشوط من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة.

وافتتح حسام أشرف النتيجة في الدقيقة 51 بعد عرضية أرضية من زيزو ارتدت من حارس المرمى إلى أشرف الذي سجلها بسهولة.

وفي الدقيقة 53 سجل أشرف هدفا بصعوبة شديدة بعد عرضية من مصطفى شلبي ارتطمت في الأرض قبل أن تصل في الهواء إلى أشرف ليسددها أسفل القدم.

وكاد أن يستغل زيزو خطأ من الحارس إذ سدد كرة من بعد لكن تصدى لها الحارس بصعوبة في الدقيقة 56.

وقلص بلاك بولز الفارق إذ سجل إيجايتا إيفوني من رأسية في الدقيقة 62.

وأجرى جروس تبديلين بدخول ناصر منسي ومحمود بنتايك بدلا من حسام أشرف ومصطفى شلبي في الدقيقة 67.

وكذلك دخل شيكابالا ومحمد السيد بدلا من شحاتة عبد الله السعيد في الدقيقة 80.

وأحز زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من شيكابالا وضعته في موقف انفراد بحارس المرمى ثم راوغه وسجل.

وتمكن الزمالك من الحفاظ على النتيجة والحصول على نقاط المباراة.