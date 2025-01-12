تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا

أعلن علي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنييمبا.

ويلتقي المصري مع إنييمبا على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد التشكيل استمرار تواجد فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم مع صلاح محسن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: سامادو أتدجيكو – محمود حمادة – خالد الغندور.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن – محمد الشامي.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: محمود حمدي.

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد دبش.

الوسط: يوسف الجوهري – محمد مخلوف – أحمد وهيدي – عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: كريم بامبو – بابي بادجي.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة عن إنييمبا وبلاك بولز صاحبا المركزين الثالث والرابع.