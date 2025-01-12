تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا

الأحد، 12 يناير 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

المصري

أعلن علي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنييمبا.

ويلتقي المصري مع إنييمبا على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد التشكيل استمرار تواجد فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم مع صلاح محسن.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 12 يناير 2025.. الزمالك والمصري بالكونفدرالية وكلاسيكو في السوبر بعدما سجل "هاتريك" ضد أبيدجان.. إمام عاشور ينضم لقائمة نادرة في الكرة المصرية خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثامنة من الدوري المصري الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: سامادو أتدجيكو – محمود حمادة – خالد الغندور.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن – محمد الشامي.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: محمود حمدي.

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد دبش.

الوسط: يوسف الجوهري – محمد مخلوف – أحمد وهيدي – عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: كريم بامبو – بابي بادجي.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة عن إنييمبا وبلاك بولز صاحبا المركزين الثالث والرابع.

المصري إنييمبا كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية انتهت مجموعة الأهلي - أورلاندو (2)-(1) شباب بلوزداد.. نهاية المباراة أشرف صبحي يطمئن على بعثة بيراميدز في أنجولا.. ويكلف مسؤولي الوزارة بالمتابعة مواعيد مباريات الأحد 12 يناير 2025.. الزمالك والمصري بالكونفدرالية وكلاسيكو في السوبر
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية 24 دقيقة | الكرة المصرية
احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد 48 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي 54 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"