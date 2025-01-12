الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية

الأحد، 12 يناير 2025 - 16:54

كتب : محمد سمير

يحيى عطية الله - الأهلي ضد أورلاندو

حسم فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتغلب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبذلك انعدمت حظوظ شباب بلوزداد الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني بـ 10 نقاط قبل الجولة الختامية.

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أما أورلاندو فيتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة قبل مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة على استاد القاهرة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز في مواجهة أورلاندو من أجل صدارة المجموعة، بينما الفريق الجنوب إفريقي يكفيه التعادل للتأهل كمتصدر.

وفرض أورلاندو سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية من أجل تحقيق الفوز وحسم تأهله رفقة الأهلي دون النظر للحسابات في الجولة الأخيرة.

ونجح ريليبوهيلي موفوكينج في افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 بعد متابعة تصدي حارس مرمى شباب بلوزداد ليحولها داخل الشباك.

وأهدر شباب بلوزداد فرصة التعادل سريعا في الدقيقة 27 بعد انفراد تام لكن مرت التسديدة بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 50 أهدر إسلام سليماني فرصة التعادل بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وقتل أورلاندو اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة 60 بعد تسديدة صاروخية من تشيجوفاتسو ماباسا من خارج منطقة الجزاء.

وهدأ اللقاء بعد الهدف الثاني ليتراجع أورلاندو وسط محاولات من شباب بلوزداد لتقليص الفارق.

ونجح رؤوف بن غيث في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 92 وقت انقطاع البث لكن هدف لم يشفع لحظوظ شباب بلوزداد.

وبذلك أصبحت مواجهة الأهلي ضد أورلاندو في الجولة الختامية مساء السبت للتنافس على صدارة المجموعة بعدما حسم الفريقان تأهلهما لربع النهائي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي شباب بلوزداد أورلاندو
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