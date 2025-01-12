فرصة لمصطفى محمد؟ وست هام يعلن غياب نيكلاس فولكروج لعدة أسابيع

الأحد، 12 يناير 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج

أعلن نادي وست هام إصابة لاعبه نيكلاس فولكروج في العضلة الضامة.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نيكلاس فولكروج

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وتعرض فولكروج للإصابة خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي واستبدل بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب قد خضع لأشعة رنين مغناطيسي وسيغيب على أثرها لمدة ثلاثة أشهر عن الملاعب.

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غياب فولكروج قد يأتي كمصلحة لمصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي والمرشح للانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت لتعويض الرحيل المحتمل لعمر مرموش وفقا لموقع فوت ميركاتو.

فوت ميركاتو كان قد وضع اسم مصطفى محمد كمرشح لتعويض رحيل مرموش برفقة نيكلاس فولكروج والذي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب مما قد يفسح المجال للمهاجم المصري لينضم إلى الفريق الألماني.

وشارك وست هام خلال الموسم الحالي في 11 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع هدفا واحد.

مصطفى محمد نيكلاس فولكروج وست هام
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