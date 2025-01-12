انتهت مجموعة الأهلي - أورلاندو (2)-(1) شباب بلوزداد.. نهاية المباراة
الأحد، 12 يناير 2025 - 15:00
كتب : FilGoal
يحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على أورلاندو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحال تعثر شباب بلوزداد يحسم الأهلي تأهله رسميا إلى ربع النهائي قبل الجولة الختامية.
موقف المجموعة الحالي:
1- أورلاندو 11 نقطة
1- الأهلي 10 نقاط
3- بلوزداد 6 نقاط
4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.
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نهاية المباراة
ق92 جوووول رؤوف بن غيث يسجل هدف تقليص الفارق
ق60 جووووول تسديدة صاروخية وتقدم أورلاندو بالهدف الثاني
ق50 إسلام سليماني يهدر فرصة التعادل
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27 انفراد تام يضيع من الضيوف
ق20 جوووول أول لأورلاندو عن طريق هدافه الشاب ريليبوهيلي موفوكينج
انطلاق المباراة
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