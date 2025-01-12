جوارديولا: لن أنكر مدى سعادتي بهاتريك مكاتي

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بسبب تسجيل مهاجمه الشاب جيمس مكاتي لثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز فريقه على سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل مكاتي 3 أهداف في اكتساح سيتي لمنافسه سالفورد سيتي بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه لاعب مميز وموهوب".

وأضاف "مكاتي ضمن جيل مورجان روجرز، كول بالمر، ليام ديلاب، روميو لافيا، جادون سانشو. كل هؤلاء اللاعبين يلعبون بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل "لقد كان لاعبا أساسيا في صفوف شيفيلد يونايتد حين قمنا بإعارته".

وواصل "لن أنكر مدى سعادتي. ليس من السهل تسجيل هاتريك لكنه يمكنه اللعب بشكل أفضل. في الشوط الأول لم يكن أفضل أداء له وعليه تحسين ذلك".

وتابع "إنه لاعب استثنائي ولديه موهبة خاصة. أنا سعيد جدا من أجله".

وسجل أهدف مانشستر سيتي كل من وجيمس مكاتي (3) وجيريمي دوكو (2) وديفين موباما ونيكو أوريلي وجاك جريليش.

وبتلك النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ32 من البطولة.