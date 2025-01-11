الجيش الملكي ثالث المتأهلين لربع نهائي أبطال إفريقيا.. وموقف الرجاء يتأزم

تأهل الجيش الملكي المغربي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع مواطنه الرجاء البيضاوي بهدف لكل فريق.

تقدم الجيش الملكي في الدقيقة 40 بهدف سجله أنس زنيتي حارس مرمى الرجاء بالخطأ في مرماه.

ثم تعادل الرجال في الدقيقة 77 عن طريق نوفل الزرهوني.

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وأدار المباراة الحكم المصري محمد معروف.

وبعد التعادل الذي جمع الفريقين في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، وصل الجيش الملكي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية، وارتفع رصيد الرجاء إلى النقطة 5 في المركز الثالث.

وأخيرا مانياما الكونغولي في المركز الرابع بـ3 نقاط.

ويأتي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في المركز الثاني بـ8 نقاط، وذلك قبل مواجهة الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من المجموعات.

وبذلك يصبح الجيش الملكي ثالث المتأهلين إلى دور الثمانية من البطولة بعد كل من الهلال السوداني، وبيراميدز.