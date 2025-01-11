كولر: حققنا الفوز على استاد أبيدجان رغم الظروف الصعبة

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه حقق الفوز على استاد أبيدجان رغم الظروف الصعبة ودرجة الحرارة العالية.

وقال كولر عبر صفحة الأهلي: "المباراة كانت صعبة جدا خاصة مع ارتفاع الحرارة والرطوبة وعشب أرضية الملعب كان مرتفعا وليس مثل استاد القاهرة".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد جدا لكننا لم نسجل الأهداف من الفرص التي أتيحت لنا والخصم سجل هدفا من أول فرصة ليجعل المباراة أصعب علينا".

وأكمل "حاولت بين الشوطين تحفيز اللاعبين بضرورة الفوز بهذه المباراة وأن ما فعلناه في الشوط الأول لم يكن كافيا للفوز".

وواصل "في الشوط الأول اعتدنا على الأجواء وفي الشوط الثاني ورغم صعوبة الظروف إلا أن اللاعبين لعبوا بشكل جيد جدا وبتركيز عالي والدفاع كان ممتاز، وأخيرا أحرزنا الأهداف التي لم نحرزها في الشوط الأول".

وأردف "أمامنا مباراة أخيرة في استاد القاهرة ضد أورلاندو ونحتاج مساعدة الجماهير بملئ المدرجات".

وأتم تصريحاته "أشكر اللاعبين على الفوز بعد رحلة طيران طويلة جدا ودرجة حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة وأرض ملعب غير معتادين عليها".

وقاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه للفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية سجلها جميعا وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وبعدما تأخر الأهلي في النتيجة استطاع الفوز بـ"هاتريك" إمام عاشور ليصل إلى النقطة 10 ويتصدر المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي سيلعب غدا ضد شباب بلوزداد الجزائري.

بينما توقف رصيد استاد أبيدجان عند النقطة 1 في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة بشكل رسمي.