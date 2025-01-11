إمام عاشور: دولاب بطولاتي امتلئ منذ قدومي للأهلي

عبر إمام عاشور لاعب الأهلي عن سعادته بتسجيله أول "هاتريك" في مسيرته الكروية وذلك أمام استاد أبيدجان الإيفواري.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال إمام عاشور عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الكل لعب بقوة ولم يبخل بأي جهد ولذلك أهدي الفوز للاعبي الأهلي وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون أفضل".

وأضاف "الأجواء في كوت ديفوار صعبة جدا والرطوبة عالية والحمد لله أننا استطعنا تحقيق الفوز لإسعاد أنفسنا والجمهور أيضا".

وواصل "الفريق به غيابات كثيرة ولكن أي لاعب يشارك يؤدي بكل قوة وننتظر عودة كل اللاعبين المصابين لأنها تعطي الأهلي قوة كبيرة".

وأكمل "هدف استاد أبيدجان الأول جعلنا نستفيق وتحدثنا معا بين الشوطين واستطعنا العودة وتحقيق الفوز".

وشدد "أول مرة أشعر بهذا الشعور بعدما سجلت الهاتريك الأول في مسيرتي وأشكر زملائي لأن بدونهم لن أسجل الأهداف".

وكشف "صنعت دولاب بطولات في بيتي منذ قدومي للأهلي وامتلئ بالجوائز وسأضع فيه كرة الهاتريك".

وأردف "أركز فقط في التدريبات والمباريات والبطولات ولا أشغل بالي بأي شيء آخر ولذلك الله يكافئني في الملعب أنا وباقي زملائي في الأهلي".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لاعب يريد أن يكون سيئ المستوى أو يقصر في الملعب، وأشكر جمهور الأهلي الذي حضر المباراة وأنتظر دعم الجمهور في كل المباريات المقبلة للأهلي".

وقاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه للفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية سجلها جميعا وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وبعدما تأخر الأهلي في النتيجة استطاع الفوز بـ"هاتريك" إمام عاشور ليصل إلى النقطة 10 ويتصدر المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي سيلعب غدا ضد شباب بلوزداد الجزائري.

بينما توقف رصيد استاد أبيدجان عند النقطة 1 في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة بشكل رسمي.