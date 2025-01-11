سيناريوهات تأهل الأهلي - تعادل بلوزداد مع أورلاندو يكفي.. وسيناريو واحد للخروج

السبت، 11 يناير 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان

اقترب الأهلي من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على استاد أبيدجان.

وفاز الأهلي على أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل إمام عاشور "هاتريك" في المباراة.

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وأصبح الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التأهل لربع النهائي بعد فوز وضعه في صدارة المجموعة.أصب

ترتيب المجموعة الحالي:

1- الأهلي ( 10 نقاط).

2- أورلاندو بايرتس (8 نقاط).

3- شباب بلوزداد (6 نقاط).

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة).

المباريات المتبقية

الجولة الخامسة

أورلاندو بايرتس × شباب بلوزداد.

الجولة السادسة 18 يناير

الأهلي × أورلاندو بايرتس

شباب بلوزداد × استاد أبيدجان.

إذا فاز أورلاندو بايرتس أو تعادل مع شباب بلوزداد سيضمن الأهلي التأهل بشكل رسمي دون النظر لنتائج باقي المباريات.

وفي حالة فوز شباب بلوزداد على أورلاندو سيكون الأهلي بحاجة إلى التعادل أو الفوز على أورلاندو بايرتس ليضمن التأهل دون النظر لنتيجة مباراة بلوزداد واستاد أبيدجان.

ويحتاج الأهلي للفوز على أورلاندو بايرتس دون النظر لنتيجة أي مباراة أخرى ليتأهل في صدارة المجموعة.

الحالة الوحيدة التي يخرج بها الأهلي من البطولة هي فوز شباب بلوزداد على أورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان مع خسارة الأهلي من أورلاندو بايرتس.

وفي تلك الحالة سيصبح رصيد بلوزداد 12 نقطة وأورلاندو 11 والأهلي 10.

وفي حالة تعادل بلوزداد مع أورلاندو وفوزه على استاد أبيدجان مع خسارة الأهلي من أورلاندو سيتأهل الأهلي بشكل مباشر أيضا لدور ربع النهائي.

في تلك الحالة سيتعادل الأهلي في النقاط مع شباب بلوزداد الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة وبالتالي سيتأهل الأحمر في المركز الثاني من المجموعة.

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