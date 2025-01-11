دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يضمن التأهل لدور الـ8 بفوز قاتل على ساجرادا

السبت، 11 يناير 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

مروان - حمدي - بيراميدز

حسم بيراميدز تأهله إلى دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه ساجرادا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل مروان حمدي هدف فريقه الوحيد.

وللمرة الأولى يتأهل بيرامديز في تاريخه إلى أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال إفريقيا.

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وتعتبر هذه المشاركة لبيراميدز هي الثانية له، إذا كانت المرة الأولى له في الموسم الماضي.

وينافس بيراميدز الآن للتأهل كمتصدر أو وصيف للمجموعة.

ويعتبر الترجي منافس بيراميدز المباشر لتصدر المجموعة.

واستحوذ بيراميدز كثيرا على الكرة منذ بداية المباراة دون إحداث خطورة كبيرة.

وأهدر بيراميدز الكثير من الفرص في اللمسة الأخيرة عن طريق ارتكاب أخطاء أو لمسات يد.

وكانت أخطر فرصة للفريق في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من أحمد عاطف مرت بجوار المرمى قليلا.

وخطف بيراميدز الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد تسديدة من مروان حمدي ارتدت في قدم مدافع ساجرادا قبل أن تسكن الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

بينما تجمد رصيد ساجرادا عند النقطة الخامسة في المركز الثالث، ويأتي الترجي وصيفا بـ7 نقاط وتنقصه مباراة الجولة ضد المتذيل دجوليبا الذي لديه نقطتين فقط.

بيراميدز ساجرادا دوري أبطال إفريقيا مروان حمدي
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