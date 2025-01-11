بعدما سجل "هاتريك" ضد أبيدجان.. إمام عاشور ينضم لقائمة نادرة في الكرة المصرية

انضم إمام عاشور نجم الأهلي إلى قائمة لا تضم قبله سوى 4 لاعبين فقط في تاريخ الكرة المصرية بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام استاد أبيدجان الإيفواري.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقاد إمام عاشور الأهلي للفوز على استاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

القائمة التي تضم 4 لاعبين قبل إمام عاشور هي للاعبين الذين سجلوا 3 أهداف "هاتريك" خارج الأرض مع الأندية المصرية في جميع المسابقات الإفريقية.

أول من افتتح هذه القائمة في دوري الأبطال هو أميرو مع الإسماعيلي قبل قرابة 54 عاما، حيث سجل هاتريك في شباك التحدي الليبي.

وتأتي قائمة مسجلو الهاتريك خارج الأرض مع الأندية المصرية في البطولات الإفريقية:

1- أميرو (الإسماعيلي 5-0 التحدي الليبي) - 12 أكتوبر 1969 (دوري أبطال إفريقيا)

2- حسام حسن (الأهلي 3-0 ماجي ماجي التنزاني) - 13 مارس 1999 (دوري أبطال إفريقيا)

3- محمود وادي (المصري 4-1 ماليندي الزنجباري) - 15 سبتمبر 2019 (كأس الكونفدرالية الإفريقية)

4- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي 4-0 القطن الكاميروني - 17 مارس 2023 (دوري أبطال إفريقيا)

5- إمام عاشور (الأهلي 3-1 استاد أبيدجان الإيفواري) - 11 يناير 2025 (دوري أبطال إفريقيا)

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إمام عاشور يضيف الهدف الثالث له وللأهلي قبل لحظات من صافرة النهاية #دوري_أبطال_إفريقيا #الاهلي pic.twitter.com/zQ4AJscTDO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 11, 2025

وتعد هذه هي أول مرة يسجل فيها إمام عاشور 3 أهداف "هاتريك" خلال مسيرته الكروية مع كل من غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك وميتيلاند الدنماركي والأهلي.