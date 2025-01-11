الأهلي يتفادى المفاجآت ويهزم استاد أبيدجان بـ"هاتريك" إمام عاشور

السبت، 11 يناير 2025 - 19:58

كتب : عمرو عبد المنعم

إمام عاشور ضد استاد أبيدجان الإيفواري

قاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه للفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية سجلها جميعا وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وبعدما تأخر الأهلي في النتيجة استطاع الفوز بـ"هاتريك" إمام عاشور ليصل إلى النقطة 10 ويتصدر المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي سيلعب غدا ضد شباب بلوزداد الجزائري.

بينما توقف رصيد استاد أبيدجان عند النقطة 1 في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة بشكل رسمي.

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ثلاثية الأهلي سجلها إمام عاشور في الدقيقتين 53 و73 و90+4.

وصف المباراة

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قبل انطلاق المباراة تلقى الأهلي ضربة بإصابة أكرم توفيق الذي خرج من التشكيل الأساسي وشارك بدلا منه أحمد نبيل "كوكا".

وأهدر الأهلي فرصة الهدف الأول في الدقيقة الأولى بتسديدة من وسام أبو علي أبعدها الحارس وارتدت له ليتابعها خارج الملعب.

ورد استاد أبيدجان بفرصة خطيرة بضربة رأسية تألق الشناوي وأبعدها إلى ركنية.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من سان جيان كوري سكنت شباك الشناوي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان بهدف دون رد.

مع انطلاق الشوط الثاني دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي كريم وليد وأفشة بدلا من كريم الدبيس وعمرو السولية.

واستطاع الأهلي إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق إمام عاشور بعد متابعة لرأسية وسام أبو علي.

وبنفسه سجل إمام عاشور هدف فوز الأهلي في الدقيقة 73 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من خالد عبد الفتاح.

وشارك محمد هاني بعد فترة طويلة من الغياب ودخل الملعب في الدقيقة 78 بدلا من خالد عبد الفتاح.

وأخيرا شارك عمر الساعي وسمير محمد بدلا من حسين الشحات ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 90+4 سجل إمام عاشور الهدف الثالث له ولفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

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