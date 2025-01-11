انتهت دوري أبطال إفريقيا - ساجرادا (0)-(1) بيراميدز
السبت، 11 يناير 2025 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساجرادا ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل بيراميدز وصافة المجموعة بـ7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث بـ5 نقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 90+4: جووووول في الوقت القاتل من مروان حمدي بعد تسديدة ارتدت في قدم مدافع ساجرادا قبل أن تسكن الشباك.
استحواذ من الضيوف
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 25: تسديدة قوية من أحمد عاطف مرت بجوار المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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