انتهت أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (1)-(3) الأهلي.. ثلاثية إمام عاشور تقود الأحمر للفوز

السبت، 11 يناير 2025 - 17:35

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان - إمام عاشور

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة استاد أبيدجان ضد الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - السولية وعبد الفتاح أساسيان.. وهاني على دكة البدلاء ضد استاد أبيدجان

نهاية المباراة بفوز الأحمر بثلاثية

ق 94: جووووول إمام عاشور والهاتريك

ق 90: نزول سمير محمد والساعي

ق 78: نزول محمد هاني بدلا من خالد عبد الفتاح

ق 72: جوووول إمام عاشور الثاني

ق 59: فرصة جديدة من وسام وتسديدة يمسك بها الحارس

ق 53: جوووول إمام والتعادل

نزول كريم وليد وأفشة بدلا من كريم الدبيس والسولية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان

ق 45: بطاقة صفراء لمروان عطية

ق 26: هدف أول لأصحاب الأرض عن طريق سان جيان كوري

ق 10: تسديدة قوية من إمام والحارس يتصدى

ق 9: رأسية قوية من كوكا في منتصف المرمى

ق 4: الشناوي يتألق ويمنع فرصة مؤكدة

ق 1: الهدف الأول يضيع من وسام أبو علي

مشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة خلال الإحماء

انطلاق المباراة

الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
كولر: حققنا الفوز على استاد أبيدجان رغم الظروف الصعبة إمام عاشور: دولاب بطولاتي امتلئ منذ قدومي للأهلي سيناريوهات تأهل الأهلي - تعادل بلوزداد مع أورلاندو يكفي.. وسيناريو واحد للخروج دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يضمن التأهل لدور الـ8 بفوز قاتل على ساجرادا بعدما سجل "هاتريك" ضد أبيدجان.. إمام عاشور ينضم لقائمة نادرة في الكرة المصرية الأهلي يتفادى المفاجآت ويهزم استاد أبيدجان بـ"هاتريك" إمام عاشور خبر في الجول – عودة فتوح لتدريبات الزمالك.. وموقفه من مواجهة بلاك بولز السادس في الموسم.. إمام عاشور ويتعادل ويتقدم لـ الأهلي ضد استاد أبيدجان
أخر الأخبار
كسر القاعدة من أجله.. إيفرتون يعلن تعيين مويس مدربا للفريق بعد 11 عاما 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: ووكر طلب الرحيل 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدماطي: تدعيمات الأهلي قادمة.. ومن حق الجمهور البحث عن الانتصارات فقط 26 دقيقة | الدوري المصري
في غياب عبد المنعم.. نيس يفوز على ريمس بأربعة أهداف 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمحليين 59 دقيقة | منتخب مصر
كولر: حققنا الفوز على استاد أبيدجان رغم الظروف الصعبة ساعة | الكرة الإفريقية
التعادل الـ12.. يوفنتوس يحقق نتيجته المفضلة ضد تورينو في الدربي.. وحدث نادر ساعة | الكرة الأوروبية
في المباراة الأولى لطلعت يوسف.. الاتحاد السكندري يخسر من زد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"