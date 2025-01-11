انتهت أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (1)-(3) الأهلي.. ثلاثية إمام عاشور تقود الأحمر للفوز
السبت، 11 يناير 2025 - 17:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة استاد أبيدجان ضد الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأحمر بثلاثية
ق 94: جووووول إمام عاشور والهاتريك
ق 90: نزول سمير محمد والساعي
ق 78: نزول محمد هاني بدلا من خالد عبد الفتاح
ق 72: جوووول إمام عاشور الثاني
ق 59: فرصة جديدة من وسام وتسديدة يمسك بها الحارس
ق 53: جوووول إمام والتعادل
نزول كريم وليد وأفشة بدلا من كريم الدبيس والسولية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان
ق 45: بطاقة صفراء لمروان عطية
ق 26: هدف أول لأصحاب الأرض عن طريق سان جيان كوري
ق 10: تسديدة قوية من إمام والحارس يتصدى
ق 9: رأسية قوية من كوكا في منتصف المرمى
ق 4: الشناوي يتألق ويمنع فرصة مؤكدة
ق 1: الهدف الأول يضيع من وسام أبو علي
مشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة خلال الإحماء
انطلاق المباراة