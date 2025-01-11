انتهت أبطال إفريقيا - استاد أبيدجان (1)-(3) الأهلي.. ثلاثية إمام عاشور تقود الأحمر للفوز

كولر: حققنا الفوز على استاد أبيدجان رغم الظروف الصعبة

إمام عاشور: دولاب بطولاتي امتلئ منذ قدومي للأهلي

سيناريوهات تأهل الأهلي - تعادل بلوزداد مع أورلاندو يكفي.. وسيناريو واحد للخروج

دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يضمن التأهل لدور الـ8 بفوز قاتل على ساجرادا

بعدما سجل "هاتريك" ضد أبيدجان.. إمام عاشور ينضم لقائمة نادرة في الكرة المصرية

الأهلي يتفادى المفاجآت ويهزم استاد أبيدجان بـ"هاتريك" إمام عاشور

خبر في الجول – عودة فتوح لتدريبات الزمالك.. وموقفه من مواجهة بلاك بولز

السادس في الموسم.. إمام عاشور ويتعادل ويتقدم لـ الأهلي ضد استاد أبيدجان