تشكيل الأهلي - السولية وعبد الفتاح أساسيان.. وهاني على دكة البدلاء ضد استاد أبيدجان

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد استاد أبيدجان.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد التشكيل تواجد عمرو السولي بشكل أساسي.

وعاد خالد عبد الفتاح ليشغل مركز الظهير الأيمن بعد غيابه عن المباراة الماضية في الدوري بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – إمام عاشور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – يوسف أيمن – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد – عمر الساعي – مصطفى أبو الخير – محمد هاني – سمير محمد – أحمد نبيل "كوكا"

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الأول، بينما يحتل استاد أبيدجان المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.