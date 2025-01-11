انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) البنك الأهلي

السبت، 11 يناير 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

إيزاكو يعقوبو - البنك الأهلي ضد الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي على استاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

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فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

بداية الشوط الثاني

ق49 ياو أنور يسجل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي بعد انفراد تام بالمرمى.

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نهاية الشوط الأول

ق34 خطأ لصالح البنك الأهلي من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة جزاء الإسماعيلي نفذت بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى محمد فتحي مع تشتت في دفاعات الذي سددها ولكن الكرة مرت بسلام على مرمى الإسماعيلي.

ق32 تبديل ثان في صفوف فريق البنك الأهلي بخروج محمد عبد الغني ودخول محمد فتحي.

ق31 تبديل أول في صفوف فريق البنك الأهلي بدخول محدم إبراهيم بدلا من أحمد النادري.

ق26 تسديدة قوية من إريك تراوري لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نادر فرج ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق1 محاولة هجومية أولى لنادي البنك الأهلي عن طريق ياو أنور لكنه تسديدته تمر بجوار المرمى

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي
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