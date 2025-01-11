الزمالك بالزي الأبيض ضد بلاك بولز

السبت، 11 يناير 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بلاك بولز

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة بلاك بولز والزمالك في الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيلعب الزمالك بزيه التقليدي بالقميص الأبيض والشورت الأبيض.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بلاك بولز: نحترم الزمالك ولا نخشاه.. وهدفنا مخالفة التوقعات الزمالك: اتحاد الكرة سينظر إلينا بروح القانون لقيد اللاعبين.. ومستجدات زيزو والجزيري وكيل بنتايك: الزمالك يريد تخفيض حق الشراء.. وهو سعيد في النادي ولكن بارادو: الزمالك يهتم كثيرا بـ بولبينة.. وهذا قرار اللاعب

في حين سيرتدي حارس مرمى الزمالك القميص الرمادي والشور الأسود.

بينما سيلعب بلاك بولز بالطاقم الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الأخضر.

وتقام المباراة على استاد القاهرة ولكنها بلاك بولز يعتبر صاحب الأرض.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلاك بولز المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الزمالك بلاك بولز كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
ارتبط اسمه بالأهلي.. إيهيناتشو الذي تلصص سرا لمشاهدة البريميرليج وحادثة أثرت عليه طاقم تحكيم سوداني لمواجهة بيراميدز ضد دجوليبا نادي قطر يقيد تاو في قائمته.. وتفاصيل التعاقد خدمة في الجول – فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس قناة نسمة: فشل مفاوضات كيروش مع منتخب تونس بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من أنجولا مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة
أخر الأخبار
بايرن يستعيد موسيالا أمام هوفنهايم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة 25 دقيقة | ميركاتو
ارتبط اسمه بالأهلي.. إيهيناتشو الذي تلصص سرا لمشاهدة البريميرليج وحادثة أثرت عليه 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الكشف عن قائمة الزمالك في البطولة العربية ساعة | كرة طائرة
قائد الدنمارك يعتزل كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتمسك باستمرار أحمد محمود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي