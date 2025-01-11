الزمالك بالزي الأبيض ضد بلاك بولز
السبت، 11 يناير 2025 - 15:08
كتب : FilGoal
أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة بلاك بولز والزمالك في الكونفدرالية.
ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسيلعب الزمالك بزيه التقليدي بالقميص الأبيض والشورت الأبيض.
في حين سيرتدي حارس مرمى الزمالك القميص الرمادي والشور الأسود.
بينما سيلعب بلاك بولز بالطاقم الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الأخضر.
وتقام المباراة على استاد القاهرة ولكنها بلاك بولز يعتبر صاحب الأرض.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلاك بولز المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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