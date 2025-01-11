مؤتمر مدرب بلاك بولز: نحترم الزمالك ولا نخشاه.. وهدفنا مخالفة التوقعات

شدد كوشتوديو جوني مدرب بلاك بولز على أن فريقه لا يخشى مواجهة الزمالك.

ويستعد بلاك بولز لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" ندرك الصعوبات التي ستواجهنا أمام الزمالك، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية على عكس ما حدث في لقاء الذهاب"

وتابع "اللعب في القاهرة؟ كل مباراة مختلفة عن الأخرى، وقد تكون الأفضلية للفريق صاحب الملعب، والهدف الأساسي لنا أن نقدم مباراة جيدة ونستطيع أن نخالف التوقعات"

وأضاف "المدير الفني الجديد للزمالك أعطي فريقه حافزا وقام بتغيير طريقة اللعب ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات في اللقاء"

وأتم "نحترم لاعبي الزمالك ولا نخشاهم في نفس الوقت، وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية"

ويحتل بلاك بولز المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني.