انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 10 يناير 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تابع من هنا

----------

ق 99 بطاقة صفراء من نصيب حسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا نتيجة اعتراض بشكل غير لائق.

ق 96 بطاقة صفراء من نصيب جودوين شيكا أوكوارا لاعب طلائع الجيش نتيجة اعتراض بشكل غير لائق.

ق 96 بطاقة صفراء من نصيب رجب عمران لاعب طلائع الجيش نتيجة اعتراض بشكل غير لائق.

ق 87 أحمد سمير وفارس حاتم بدلا من يسري وحيد وفريد شوقي في صفوف طلائع الجيش

ق 81 مروان عثمان وأحمد عابدين بدلا من إسلام عيسى وعمرو قلاوة في صفوف سيراميكا

ق 78 أحمد الشيخ ورجب عمران بدلا من علي حمدي وكريم طارق في صفوف طلائع الجيش

ق 77 بطاقة صفراء من نصيب أحمد علاء لاعب طلائع الجيش نتيجة عرقلة متعمدة للاعب سيراميكا كليوباترا.

ق 76 بطاقة صفراء من نصيب أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا نتيجة عرقلة متعمدة للاعب طلائع الجيش.

ق 66 جووول أول من أحمد قندوسي.. مجموعة من التمريرات المتتالية استغلها أحمد قندوسي في اختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة متقنة سكنت الشباك.

ق 60 أحمد هاني وعمرو قلاوة بدلا من عبد الله مجدي ومحمود عبد الحفيظ زلاكة في صفوف سيراميكا

ق 52 أحمد بلحاج بدلا من محمد توني في صفوف سيراميكا

ق 49 هدف محقق ضائع لطلائع الجيش برأسية عن طريق جودوين شيكا أوكوارا من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

ق 46 عماد فتحي بدلا من إسلام محارب في صفوف طلائع الجيش

ق 42 بطاقة صفراء من نصيب عبد الله مجدي لاعب سيراميكا كليوباترا نتيجة عرقلة متعمدة للاعب طلائع الجيش.

بداية المباراة

طلائع الجيش الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة انتهت في الدوري المصري – سموحة (1)-(0) مودرن خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سيناريوهات موعد مواجهة بيراميدز ضد المحلة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة
أخر الأخبار
الناجي الوحيد من لعنة السوبر.. إنتر ينتصر على فينيسيا وحقق رقما قياسيا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة 49 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة ساعة | الكرة الإفريقية
حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أمير عزمي: حسام أشرف ينال ثقة جروس 2 ساعة | الكرة المصرية
زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كلاسيكو السوبر - ريال مدريد (2)-(5) برشلونة.. خروج فينيسيوس 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي