انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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ق 99 بطاقة صفراء من نصيب حسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا نتيجة اعتراض بشكل غير لائق.

ق 96 بطاقة صفراء من نصيب جودوين شيكا أوكوارا لاعب طلائع الجيش نتيجة اعتراض بشكل غير لائق.

ق 96 بطاقة صفراء من نصيب رجب عمران لاعب طلائع الجيش نتيجة اعتراض بشكل غير لائق.

ق 87 أحمد سمير وفارس حاتم بدلا من يسري وحيد وفريد شوقي في صفوف طلائع الجيش

ق 81 مروان عثمان وأحمد عابدين بدلا من إسلام عيسى وعمرو قلاوة في صفوف سيراميكا

ق 78 أحمد الشيخ ورجب عمران بدلا من علي حمدي وكريم طارق في صفوف طلائع الجيش

ق 77 بطاقة صفراء من نصيب أحمد علاء لاعب طلائع الجيش نتيجة عرقلة متعمدة للاعب سيراميكا كليوباترا.

ق 76 بطاقة صفراء من نصيب أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا نتيجة عرقلة متعمدة للاعب طلائع الجيش.

ق 66 جووول أول من أحمد قندوسي.. مجموعة من التمريرات المتتالية استغلها أحمد قندوسي في اختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة متقنة سكنت الشباك.

ق 60 أحمد هاني وعمرو قلاوة بدلا من عبد الله مجدي ومحمود عبد الحفيظ زلاكة في صفوف سيراميكا

ق 52 أحمد بلحاج بدلا من محمد توني في صفوف سيراميكا

ق 49 هدف محقق ضائع لطلائع الجيش برأسية عن طريق جودوين شيكا أوكوارا من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

ق 46 عماد فتحي بدلا من إسلام محارب في صفوف طلائع الجيش

ق 42 بطاقة صفراء من نصيب عبد الله مجدي لاعب سيراميكا كليوباترا نتيجة عرقلة متعمدة للاعب طلائع الجيش.

بداية المباراة