تقرير: تاو يصل قطر.. وموعد الظهور الأول مع فريقه الجديد

وصل الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى الدوحة العاصمة القطرية تمهيدا لإتمام انتقاله لنادي قطر القطري.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، فإن بيرسي تاو وصل مقر نادي قطر تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه بشكل رسمي على أن يخضع للفحص الطبي غدا السبت.

وأوضحت التقارير اللاعب سيخوض أول مبارة مع الفريق ضد النصر الإماراتي يوم 17 يناير في السوبر الإماراتي القطري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيرسي تاو تواجد في مقر الأهلي لجمع متعلقاته الشخصية ثم ودع زملائه في الفريق، تمهيدا للانتقال لنادي قطر القطري. (طالع التفاصيل)

فيما أجاب مارسيل كولر عند سؤلاله في المؤتمر الصحفي لمواجهة استاد أبيدجان "غياب يبرسي تاو؟ اللاعب لم يعد ضمن صفوف الفريق بعد انتقاله إلى أحد الفرق القطرية".

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

ويحتل فريق قطر المركز الـ11 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط.

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي بداية موسم 2022-2023 قادما من برايتون الإنجليزي.