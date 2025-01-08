خبر في الجول - بيرسي تاو جمع متعلقاته من الأهلي وودع زملائه ورحل

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو

حضر الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى مقر النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء من أجل إنهاء إجراءات رحيله عن الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن بيرسي تاو تواجد في مقر الأهلي لجمع متعلقاته الشخصية ثم ودع زملائه في الفريق، قبل أن يغادر مقر النادي.

ويسافر بيرسي تاو غدا الخميس إلى الدوحة لإتمام انتقاله إلى قطر القطري.

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ويخضع اللاعب للكشف الطبي في النادي مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع عدم لحاق بيرسي تاو بمباراة فريقه المقبلة في دوري نجوم قطر ضد الدحيل يوم الأحد المقبل.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

ويحتل فريق قطر المركز الـ11 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط.

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي بداية موسم 2022-2023 قادما من برايتون الإنجليزي.

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