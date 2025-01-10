جوارديولا عن المفاوضات مع مرموش: لن أجيب

الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحديث عن اهتمام ناديه بعمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

وكانت سكاي سبورت ألمانيا نشرت أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق شفهي مع عمر مرموش بشأن كافة البنود الشخصية، ومرموش يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي الآن.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "طوال الشهر ستسألون نفس الأسئلة عن سوق الانتقالات، لن أتحدث ولن أجيب على سؤال واحد"

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وبسؤاله عن عمر مرموش، رد: "هل كانت إجابتي غير واضحة!، لن أتحدث عن أي لاعب من ناد آخر، ولن أقول إجابة".

وأتم: "بالطبع هناك محادثات مع الإدارة حول الصفقات ولكن لا أعرف ماذا سيحدث".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

واستعاد مانشستر سيتي عافيته بعد فوزه في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين، وأمام وست هام 4-1.

مانشستر سيتي عمر مرموش جوارديولا
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