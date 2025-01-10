إعلان حليب.. سر الاحتفال الجنوني لـ أكرينجتون ستانلي قبل مواجهة ليفربول

الجمعة، 10 يناير 2025 - 14:59

كتب : محمد مصطفى

هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

أثناء إجراء قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي اهتزت القاعة بعد وقوع ليفربول في مواجهة أكرينجتون ستانلي في دور الـ64 للبطولة.

السبب الذي قد يتبادر إلى ذهنك أن النادي سعيد بمواجهة متصدر بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكن هناك سر آخر.

أرني سلوت المدير الفني لليفربول علق على الاحتفال، قائلاً: "لقد شاهدت الفيديو الذي ظهر فيه احتفال أكينجتون بجنون عندما أجريت القرعة، لا أعرف الكثير عن هذا لأنني هنا منذ نصف عام فقط ولكنني أعرف إعلان الحليب".

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فما هي قصة إعلان الحليب الذي ربط نادي ليفربول بمنافسه اليوم أكرينجتون ستانلي

قبل 35 عاما وبالتحديد في عام 1989 ظهر إعلان تليفزيوني عن الحليب، ويقوم طفلين يرتديان ملابس رياضية، يشرب أحدهما كوب من الحليب والطفل الآخر يشرب عصير ليمون.

ويقول الطفل الذي يشرب الحليب: "هذا ما يشربه إيان راش، وإذا لم أشرب الكثير من الحليب فعندما أكبر لن أكون جيدا بما يكفي للعب إلا مع فريق أكينجتون ستانلي".

يتعجب الطفل الآخر من الاسم "أكينجتون ستانلي؟"، ليرد عليه: "بالضبط".

هذا السؤال الساخر وضع أكرينجتون ستانلي على الخريطة للمشجعين، وظل الإعلان شائعا واستمر عرضة لمدة 6 سنوات

وأعيد إنتاج الإعلان بعدة طرق ساخرة، كان آخرها إعلان تم إنتاجه عام 2014 عندما اجتمع إيان راش وروبي فاولر وستيف ماكمانامان.

ورغم أن الإعلان قد يبدو مزعجا لـ أكينجتون ستانلي، إلا النادي وجماهيره تبنوا الإعلان.

وقام النادي بدعوة كارل رايس، الطفل بطل الإعلان الذي يشرب الحليب، والذي أصبح ممثلا كوميديا. إلى ملعب الفريق في موسم 2005 - 2006 بعد صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال روبرت هيز الرئيس التنفيذي للنادي وقتها: "لقد جلب الإعلان لنا حتى يومنا هذا شهرة عالمية وآلاف المبيعات إلى دول بعيدة مثل أستراليا وكندا وأمريكا".

فيما رد كارل رايس: "لقد نقلني هذا الإعلان من تلميذ في ليفربول إلى نجم حول العالم، لم أحصل على أي حقوق ملكية لأنني كنت طفلا عندما تم إنتاج الإعلان، إذا كنت قد حصلت على حقوق ملكية لكنت تمكنت الآن من التقاعد".

وكشف كارل رايس "النص الأصلي في الإعلان كان نادي توتنام هوتسبير ولكن تم الاعتراض على ذلك ليتم اختيار اسم نادي آخر.

كيفن سبين الطفل الآخر الذي تواجد في الإعلان لم يكمل مسيرته مثل كارل رايس، إذ حكم عليه بالسجن 18 عاما في قضية قتل.

ويستضيف ليفربول منافسه أكرينجتون ستانلي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 2:15 ظهر السبت، في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يواجه فيها ليفربول منافسه المغمور أكرينجتون منذ عام 1959 التاريخ الذي شهد على المباراة الوحيدة بين الفريقين.

أرني سلوت المدير الفني لليفربول رد في المؤتمر الصحفي على مواجهة أكرينجتون "أعتقد أنها مناسبة خاصة لفريق من الدرجة الأدنى، وسيكونون مستعدين لذلك لقد تطلعوا إلى هذه المباراة منذ أسابيع."

وأتم "إذا خضنا نهائي دوري أبطال أوروبا بالجميع يكون متحمس ومستعد، ونفس الأمر بالنسبة لهم سيشعرون وكأنهم في نهائي دوري الأبطال، يجب أن نكون مستعدين لرغبتهم في لعب أفضل مباراة في حياتهم، وهذا ما يجب علينا فعله أيضا".

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