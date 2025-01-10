سلوت: كييزا لا يلعب؟.. صلاح الأكثر لياقة ولا يوجد سبب لإخراجه من الملعب

الجمعة، 10 يناير 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

واصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول دفاعه عن ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أكرينجتون في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي: "أعلم أن هناك تركيز مع أرنولد خلال الوقت الحالي، ولكن أود أيضا أن يتم تسليط الضوء على مدى أدائه الجيد في مباراة توتنام بكأس كاراباو وكيف تفاعل المشجعون معه، هذا أكثر ما أسعدني خلال المباراة".

وأكمل: "أدرك نمط الأهداف التي نتلقاها ولكن الأمر لا يتعلق بألكسندر أرنولد".

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ونال أرنولد انتقادات كبيرة بسبب أدائه في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2، في ظل التقارير التي تتحدث عن مفاوضات ريال مدريد لضمه.

وشارك أرنولد خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام توتنام والتي انتهت بخسارة الريدز 1-0.

وعن الاستعداد لمواجهة أكرينجتون الذي ينشط في الدرجة الثانية "أعتقد أنها مناسبة خاصة لفريق من الدرجة الأدنى، وسيكونون مستعدين لذلك لقد تطلعوا إلى هذه المباراة منذ أسابيع."

وأضاف "إذا خضنا نهائي دوري أبطال أوروبا بالجميع يكون متحمس ومستعد، ونفس الأمر بالنسبة لهم سيشعرون وكأنهم في نهائي دوري الأبطال، يجب أن نكون مستعدين لرغبتهم في لعب أفضل مباراة في حياتهم، وهذا ما يجب علينا فعله أيضا".

وعن منح الفرصة للاعبين البدلاء في مباراة الكأس، رد: "كل مباراة هي فرصة لكل لاعب للحصول على بعض الوقت اللعب"

وتحدث عن هارفي إليوت: "إليوت لاعب موهوب وبدأ المشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر خلال الأسبوع الأخيرة، ولكن كما هو الحال بالنسبة له ولجميع اللاعبين فهم يتنافسون مع لاعبين آخرين جيدين".

وأكمل "إليوت كان سيء الحظ لأنه تعرض للإصابة بعد مباراتين وغاب لفترة طويل، وليس من السهل العودة وتقديم أفضل ما لديك على الفوز".

وأضاف "فارق النقاط في الدوري قليل، إذا تقدمنا بخمسة أهداف فيمكنني منح اللاعبين الذين كانوا بعيدا عن الملعب لفترة طويلة، ولكن هذه ليست الطريقة التي نفوز بها في مبارياتنا حتى الآن"

أما فيدريكو كييزا لاعب الفريق المنضم مطلع الموسم الحالي "يتعين عليه التنافس مع أمثال كودي جاكبو ولويس دياز وديوجو جوتا وداروين نونيز ومحمد صلاح، والجميع هنا يعرفون الأرقام التي يحققها صلاح، فلا توجد مرات عديدة أو أسباب لإخراجه أثناء المباراة أو قبل المباراة."

وأكمل سلوت ثنائه على صلاح: "إنه يتمتع بلياقة بدنية عالية، لقد قلت مرات عديدة من قبل إنه كان اللاعب الأكثر لياقة والذي عاد للموسم التحضيري ويفعل كل شيء كل يوم للحفاظ على لياقته البدنية ويريد أن يلعب كل مباراة ويظهر في كل مباراة."

وأتم "إنها مجموعة من الأسباب التي جعلته لا يلعب كثيرًا، ولكن دعونا ننتظر ونرى في الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كان قادرًا على مساعدتنا، لأن النصف الثاني من الموسم أكثر أهمية من النصف الأول".

وتعد تلك المباراة الأولى التي يواجه فيها ليفربول منافسه أكرينجتون منذ عام 1959.

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