إنجاز صلاح التاريخي يتأجل.. إيزاك لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 10 يناير 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

فاز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بجائزة لاعب شهر ديسمبر عن الدوري الإنجليزي.

وتفوق إيزاك على محمد صلاح هداف الدوري والمتوج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

وتأجل الإنجاز التاريخي لصلاح الذي يحتاج للفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى ليعادل سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية بوستيكوجلو: لو كان صلاح لاعبا في توتنام سيعاني من أجل تسجيل الأهداف بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية

وتواجد أيضا في القائمة التي ترشحت لجائزة أفضل لاعب كول بالمر (تشيلسي)، ومورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)، وأنتوني روبنسون (فولام)، وديان هويسين (بورنموث).

وشارك محمد صلاح في شهر ديسمبر في 6 مباريات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 خلال الشهر الماضي.

وقاد صلاح ليفربول للفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما لم يخض فريقه المباراة السابعة أمام إيفرتون بسبب تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

أما ألكسندر إيزاك المتوج بالجائزة فخاض 6 مباريات، سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وقاد إيزاك فريقه للفوز في 4 مبارياتن والتعادل مرة وخسارة مباراة واحدة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة مع مباراة أقل، بفارق 6 نقاط عن أرسنال ونوتنجهام فورست صاحبي الوصافة.

أما أهداف إيزاك فقد وضعت نيوكاسل في المركز الخامس بـ35 نقطة.

Alexander Isak holding his EA Sports Premier League Player of the Month award

ليفربول نيوكاسل محمد صلاح إيزاك لاعب الشهر الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نونو سانتو مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي جوارديولا عن المفاوضات مع مرموش: لن أجيب إعلان حليب.. سر الاحتفال الجنوني لـ أكرينجتون ستانلي قبل مواجهة ليفربول سلوت: كييزا لا يلعب؟.. صلاح الأكثر لياقة ولا يوجد سبب لإخراجه من الملعب مستمر لـ 5 أعوام.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد ديالو سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع مرموش.. وموعد العرض الرسمي تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد الخامس.. إيفرتون يعلن إقالة مدربه شون دايتش
أخر الأخبار
نزلة برد تبعد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة البنك الأهلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
بقيادة نبيه.. انطلاق معسكر منتخب الشباب تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية 20 دقيقة | الكرة المصرية
علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة 39 دقيقة | القسم الثاني
تقرير: تاو يصل قطر.. وموعد الظهور الأول مع فريقه الجديد ساعة | الكرة المصرية
تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة ساعة | القسم الثاني
مؤتمر الشناوي: الأهلي اعتاد على احترام منافسيه.. ونستهدف صدارة المجموعة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
نونو سانتو مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان