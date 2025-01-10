إنجاز صلاح التاريخي يتأجل.. إيزاك لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

فاز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بجائزة لاعب شهر ديسمبر عن الدوري الإنجليزي.

وتفوق إيزاك على محمد صلاح هداف الدوري والمتوج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

وتأجل الإنجاز التاريخي لصلاح الذي يحتاج للفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى ليعادل سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

وتواجد أيضا في القائمة التي ترشحت لجائزة أفضل لاعب كول بالمر (تشيلسي)، ومورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)، وأنتوني روبنسون (فولام)، وديان هويسين (بورنموث).

وشارك محمد صلاح في شهر ديسمبر في 6 مباريات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 خلال الشهر الماضي.

وقاد صلاح ليفربول للفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما لم يخض فريقه المباراة السابعة أمام إيفرتون بسبب تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

أما ألكسندر إيزاك المتوج بالجائزة فخاض 6 مباريات، سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وقاد إيزاك فريقه للفوز في 4 مبارياتن والتعادل مرة وخسارة مباراة واحدة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة مع مباراة أقل، بفارق 6 نقاط عن أرسنال ونوتنجهام فورست صاحبي الوصافة.

أما أهداف إيزاك فقد وضعت نيوكاسل في المركز الخامس بـ35 نقطة.