مستمر لـ 5 أعوام.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد ديالو

أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد تعاقد لاعبه الإيفواري أماد ديالو لـ 5 سنوات إضافية، ليمتد حتى يونيو 2030.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ديالو السابق بنهاية الموسم الحالي في صيف 2025.

ووقع ديالو على عقود انتقاله ليونايتد في أكتوبر 2020 مقابل 32.7 مليون جنيه استرليني؛ لكنه استمر مع الفريق الإيطالي حتى استخراج أوراق العمل المطلوبة في إنجلترا.

وأنهى مسؤولو مانشستر يونايتد استخراج أوراق صفقة ديالو، في ينياير بطلب من أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق آنذاك، لينضم الجناح الإيفواري للشياطين الحُمر.

ولعب ديالو المولود في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان مع أتالانتا منذ أن كان في الـ15 من عمره.

وتم تصعيد ديالو للعب مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، وشارك مع الفريق في 46 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15.

ويعد ديالو أصغر من سجل في أول مباراة له في الدوري الإيطالي بعد هدفه في مرمى أودينيزي في 2018-2019، حيث كان بعمر 17 عاما و109 يوما.

ولعب ديالو حتى الآن 49 مباراة مع مانشستر يونايتد، وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 9.

في الموسم الحالي سجل ديالو من هذه الحصيلة 6 أهداف وصنع 7 في 28 مباراة، بواقع 3 أهداف و6 صناعات في 18 مباراة بالدوري، وهدفين في الدوري الأوروبي، وهدف وصناعة في كأس الرابطة.