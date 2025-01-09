سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع مرموش.. وموعد العرض الرسمي

الخميس، 09 يناير 2025 - 19:46

كتب : محمد مصطفى

عمر مرموش

كشف فلوريان بلاتينبيرج الصحفي في سكاي سبورت ألمانيا عن مستجدات مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش نجم هجوم أينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بلاتينبيرج إن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق شفهي مع عمر مرموش بشأن كافة البنود الشخصية.

وأوضح الصحفي الألماني "مرموش يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي الآن، والنادي يضعه الهدف الأول في الانتقالات".

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وأتم "فرانكفورت يتوقع أن يكون العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي بنهاية الأسبوع، ويرغب النادي الألماني في الحصول على 80 مليون يورو".

ويحاول جوارديولا تجديد صفوف الفريق في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من أصل 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، وخسر 6 مباريات. وبعدها فاز بالمباراتين الأخيرتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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