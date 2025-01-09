تقارير: كفاراتسخيليا يفتح الباب للانتقال إلى باريس سان جيرمان

كشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي عن رغبة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي في الرحيل عن صفوف الفريق.

وذكر الموقع الإيطالي أن كفاراتسخيليا فتح الباب للرحيل عن نابولي في يناير للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف عن تواصل مسؤولي باريس مباشرة مع نابولي لإتمام الصفقة التي ستصل إلى 80 مليون يورو

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أن باريس سان جيرمان عرض إضافة مدافع الفريق ميلان شكرينيار كجزء من الصفقة.

وأضاف "لم يمنح نابولي الضوء الأخضر من أجل ضم شكرينيار بسبب راتبه المرتفع."

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي في صيف 2027، ورفض عرضا لتمديد تعاقده حتى 2029 براتب سنوي 5 مليون يورو.

وكان نابولي رفض عرضا في الصيف الماضي لانتقال النجم الجورجي إلى باريس رغم وصول العرض إلى 100 مليون يورو.

ولعب كفاراتسخيليا 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي سجل 5 أهداف وصنع 3، فيما شارك في مباراتين بالدوري الإيطالي.