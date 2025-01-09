تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد

الخميس، 09 يناير 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش

يبحث ليفربول الإنجليزي عن بديل في ظل الرحيل المحتمل لـ ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الريدز.

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن أن ليفربول أبدى اهتمامه لضم جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ الألماني.

وينتهي عقد كيميتش مع باير ميونيخ في الصيف.

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ويرغب نادي ريال مدريد في ضم أرنولد لسد معاناته في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة داني كاربخال.

وكشف كريستيان فالك الصحفي في جريدة بيلد الألمانية أن ليفربول يجد في كيميتش حلا بديلا لأرنولد "ليفربول يضع في اعتباره ضم جوشوا كيميتش".

ولم يوضح الصحفي الألماني موعد رغبة ليفربول في إتمام اتفاقه مع كيميتش سواء في يناير حال رحيل أرنولد، أو الانتظار للحصول على خدماته مجانا في الصيف.

ولازالت إدارة بايرن ميونيخ ترغب في الوصول إلى اتفاق مع كيميتش لتجديد تعاقده.

وقدم ريال مدريد عرضا أوليا لضم أرنولد مقابل 20 مليون جنيه أسترليني إلا أن العرض قوبل بالرفض من إدارة الريدز.

وشارك أرنولد كبديل في خسارة ليفربول أمام توتنام في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ولعب كيميتش هذا الموسم 15 مباراة، ونجح في خلق 35 فرصة، وقدم 1704 تمريرة.

وسجل كيميتش هدفا واحدا وقدم 4 تمريرات حاسمة، ونجح في التدخل 25 مرة لاستخلاص الكرة.

وبدأ كيميتش مسيرته في مركز الظهير الأيمن قبل أن ينتقل للعب في مركز الوسط المدافع.

وفاز كيميتش بـ8 بطولات للدوري الألماني، وبطولة واحدة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، لعب أرنولد 18 مباراة هذا الموسم، سجل هدفا وقدم 882 تمريرة خلال مبارياته.

أرنولد كيميتش الدوري الألماني الدوري الإنجليزي ليفربول بايرن ميونيخ
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