الخامس.. إيفرتون يعلن إقالة مدربه شون دايتش

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إقالة مدربه شون دايتش من تدريب الفريق.

وأوضح إيفرتون في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إعفاء شون دايتش من مهامه، وجهازه المعاون إيان وان، وستيف ستون، ومارك هوارد، وبيلي ميرسر."

وأكمل بيان إيفرتون: "عملية تعيين مدير فني جديد للفريق سارية وسيتم تقديم التحديث في الوقت المناسب".

وأتم "سيتولى تدريب الفريق مؤقتا لايتون باينز مدرب فريق تحت 18 عاما وقائد الفريق شيموس كولمان".

وتولى شون دايتش مهمة تدريب إيفرتون في يناير 2023.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة

وفشل إيفرتون في الفوز آخر 5 مباريات، حيث خسر آخر مباراتين أمام بورنموث بهدف نظيف، ونونتينجهام فورست بهدفين نظيفين.

ويعد شون دايتش خامس مدرب يتم إقالته هذا الموسم بعد إقالة مدربه جولين لوبيتيجي مدرب وست هام، وجارى أونيل مدرب ولفرهامبتون، وإريك تين هاج من مانشستر يونايتد وستيف كوبر من ليستر سيتي.