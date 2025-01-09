الخامس.. إيفرتون يعلن إقالة مدربه شون دايتش

الخميس، 09 يناير 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مع شون دايتش

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إقالة مدربه شون دايتش من تدريب الفريق.

وأوضح إيفرتون في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إعفاء شون دايتش من مهامه، وجهازه المعاون إيان وان، وستيف ستون، ومارك هوارد، وبيلي ميرسر."

وأكمل بيان إيفرتون: "عملية تعيين مدير فني جديد للفريق سارية وسيتم تقديم التحديث في الوقت المناسب".

أخبار متعلقة:
تقرير: وست هام يقترب من إقالة لوبيتيجي.. ومدرب تشيلسي الأسبق هو الأقرب بعد خماسية توتنام.. ساوثامبتون يقيل مدربه تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون

وأتم "سيتولى تدريب الفريق مؤقتا لايتون باينز مدرب فريق تحت 18 عاما وقائد الفريق شيموس كولمان".

وتولى شون دايتش مهمة تدريب إيفرتون في يناير 2023.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة

وفشل إيفرتون في الفوز آخر 5 مباريات، حيث خسر آخر مباراتين أمام بورنموث بهدف نظيف، ونونتينجهام فورست بهدفين نظيفين.

ويعد شون دايتش خامس مدرب يتم إقالته هذا الموسم بعد إقالة مدربه جولين لوبيتيجي مدرب وست هام، وجارى أونيل مدرب ولفرهامبتون، وإريك تين هاج من مانشستر يونايتد وستيف كوبر من ليستر سيتي.

الدوري الإنجليزي إيفرتون شون دايتش
نرشح لكم
سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع مرموش.. وموعد العرض الرسمي تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام بوستيكوجلو: لو كنت مكان سلوت لشعرت بخيبة أمل أيضا صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في ديسمبر من رابطة المحترفين بعد ما حدث له أمام ليفربول.. بينتانكور: أنا بخير تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية وست هام يعلن جراهام بوتر مديرا فنيا للفريق
أخر الأخبار
الجزائر تعود للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 30 ثاتيه | الوطن العربي
سكاي: فرانكفورت يضع قائمة من 3 مهاجمين لتعويض رحيل مرموش المحتمل 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع مرموش.. وموعد العرض الرسمي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يعلن تفاصيل إصابة ميتروفيتش.. ومدة غيابه 20 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: كفاراتسخيليا يفتح الباب للانتقال إلى باريس سان جيرمان 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الظهور الرسمي الأول.. جوميز يخسر مع الفتح أمام الوحدة ويتذيل ترتيب الدوري السعودي 42 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - أحد أندية الدرجة الخامسة يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان