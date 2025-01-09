إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام

الخميس، 09 يناير 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

أوضحت جريدة ليفربول إيكو أن نادي ليفربول ألغى مرانه يوم الخميس بسبب ما حدث في رحلة عودة الفريق من لندن عقب مواجهة توتنام.

وخسر ليفربول من توتنام بهدف في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء.

وذكر التقرير أن إلغاء المران جاء بعدما اضطرت طائرة الفريق إلى الهبوط في برمنجهام في وقت متأخر من الليل عقب لقاء توتنام بسبب سوء الأحوال الجوية.

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إدارة النادي وفرت وسائل نقل برية من أجل العودة إلى مدينة ليفربول، ولم يتمكن اللاعبون من العودة حتى الساعات الأولى من الصباح، حسب التقرير.

وكان من المقرر أن تهبط طائرة الريدز في مطار جون لينون، لكنها اضطرت إلى تغيير مسارها إلى مسافة 80 ميلاً بسبب الضباب المتجمد.

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وحقق توتنام فوزًا صعبا على حساب ليفربول بهدف في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيرخفال صاحب الـ18 عاما لاعب وسط توتنام في الدقيقة 86.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 6 فبراير القادم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيوكاسل وأرسنال.

وكان نيوكاسل نجح في تحقيق الفوز على حساب أرسنال بثنائية خارج أرضه على ملعب الإمارات.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة.

ليفربول توتنام
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