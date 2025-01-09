بوستيكوجلو: لو كنت مكان سلوت لشعرت بخيبة أمل أيضا

يدرك أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام مدى خيبة الأمل التي يشعر بها أرني سلوت مدرب ليفربول بسبب الطريقة التي فاز بها الديوك على الريدز.

واعترض الجهاز الفني لليفربول بقيادة سلوت بعد إحراز لوكاس بيرخفال هدف توتنام، بسبب عدم تلقي اللاعب السويدي لبطاقة صفراء ثانية إثر التدخل القوي على كوستاس تسيميكاس، قبل أن ينجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات للصحفيين: "تفادي لوكاس بيرخفال الطرد قبل تسجيل هدف الفوز؟ لقد كان ذلك في صالحنا".

وأضاف "أستطيع أن أفهم لماذا شعر أرني سلوت بخيبة أمل كبيرة. لو كنت مكانه لشعرت بخيبة أمل أيضًا، ولكن يبدو أن هذه هي القواعد".

وحقق توتنام فوزًا صعبا على حساب ليفربول بهدف في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيرخفال صاحب الـ18 عاما لاعب وسط توتنام في الدقيقة 86.

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وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 6 فبراير القادم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيوكاسل وأرسنال.

وكان نيوكاسل نجح في تحقيق الفوز على حساب أرسنال بثنائية خارج أرضه على ملعب الإمارات.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة.