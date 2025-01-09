تقرير روماني: تضارب حول مستقبل بوبيندزا بعد غيابه عن تدريبات رابيد.. ورد من ناديه

الخميس، 09 يناير 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

بوبيندزا - رابيد بوخارست

تتضارب الأنباء حول مستقبل الجابوني أرون بوبيندزا مع فريق رابيد بوخارست الروماني.

أرون بوبيندزا

النادي : رابيد بوخارست

رابيد بوخارست

وانضم بوبيندزا إلى رابيد بوخارست بداية الموسم الجاري بعدما تراجع عن اتفاقه مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وكشف موقع gsp الروماني عن غياب بوبيندزا وعدم حضوره لتدريبات فريقه بمعسكر دبي وسط أنباء عن الغياب بسبب مشكلة في الكاحل.

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وأشار التقرير إلى امتلاك عرضين ضخمين من الدوري التركي تحديدا من فريقي سيفاس سبور وبودروم.

وأوضح التقرير أن اللاعب يمتلك عرضا بقيمة مليون يورو سنويا ويبحث عن الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

وغاب بوبيندزا عن التدريبات بسبب مشكلة في الكاحل وفقا للتقرير.

ورد فيوريل مولدوفان رئيس رابيد بوخارست في تصريحات نقلها موقع gsp الروماني: "سبب غياب بوبيندزا عن التدريبات مشكلة طبية، ولا أعلم من أين جاءت فكرة رغبة اللاعب في الرحيل، نحن راضون عن مدى تحسن أدائه".

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.

من هو بوبيندزا؟

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف

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