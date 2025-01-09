صلاح ينافس على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في ديسمبر من رابطة المحترفين

الخميس، 09 يناير 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر التي تضمنت اسم صلاح.

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يذكر أن الدولي المصري مرشح لجائزة أفضل لاعبي المسابقة في شهر ديسمبر، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

كان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعبي المسابقة في شهر نوفمبر الماضي، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة اللاعبين المحترفين.

نحو جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، يتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين على الجائزة وهم:

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محمد صلاح (ليفربول)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)

كول بالمر (تشيلسي)

مورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)

أنتوني روبنسون (فولام)

ديان هويسين (بورنموث)

أما نحو جائزة رابطة الدوري الإنجليزي، فيتنافس صلاح مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد و6 لاعبين آخرين على الجائزة.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المسابقة خلال شهر ديسمبر هم:

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محمد صلاح (ليفربول)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)

كول بالمر (تشيلسي)

مورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)

أنتوني روبنسون (فولام)

ديان هويسين (بورنموث)

جاكوب ميرفي (نيوكاسل يونايتد)

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ومن المنتظر أن يشهد التنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي صراعا محتدما بين محمد صلاح نجم ليفربول وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

الثنائي تألق في مباريات شهر ديسمبر الذي شهد فترة المباريات المزدحمة خلال أعياد الميلاد.

وبدرجة أقل تألق كول بالمر هداف تشيلسي مع فريقه خلال الشهر الأخير من العام.

ويستعرض FilGoal.com أرقام اللاعبين الثلاثة خلال ديسمبر

محمد صلاح

لعب: 6 مباريات

سجل: 7 أهداف

صنع 7 أهداف

فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين، ولم يلعب فريقه المباراة السابعة في الشهر ضد إيفرتون بسبب تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

ألكسندر إيزاك

لعب: 6 مباريات

سجل: 8 أهداف

صنع: هدفان

فاز في 4 مباريات وتعادل مرة، وخسر مباراة

كول بالمر

لعب: 7 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: هدف

فاز في 4 مباريات وتعادل مرة، وخسر مباراتين

إنجاز تاريخي ينتظر صلاح

في حالة فوز صلاح بالجائزة هذا الشهر سيعادل سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

أهداف صلاح قادت ليفربول للحفاظ على الصدارة برصيد 45 نقطة مع مباراة أقل، بفارق 8 نقاط عن نوتنجهام فورست الوصيف.

فيما يحتل بالمر مع تشيلسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

أما أهداف إيزاك فقد وضعت نيوكاسل في المركز الخامس بـ32 نقطة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ألكسندر إيزاك كول بالمر
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