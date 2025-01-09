وست هام يعلن جراهام بوتر مديرا فنيا للفريق

الخميس، 09 يناير 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - ليفربول × تشيلسي

أعلن نادي وست هام تولي جراهام بوتر قيادة الفريق الفنية خلفا للإسباني جولين لوبيتيجي.

وكان وست هام قد أعلن إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق بسبب تراجع النتائج.

ويعاني وست هام من تراجع في النتائج خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

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وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عامين من إقالته من تدريب تشيلسي لكن جراهام بوتر لم يتعاقد مع أي ناد قبل تولي قيادة وست هام.

ويتولى بوتر قيادة وست هام لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويبدأ بوتر مهمته مع وست هام بقيادة الفريق أمام أستون فيلا في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة.

ووقع بوتر سابقا على عقد مع تشيلسي لتدريب الفريق في عام 2022 لخمس سنوات لكن تمت إقالته لسوء النتائج بعد سبعة أشهر فقط.

وقاد بوتر تشيلسي في 31 مباراة فاز في 12 لقاء وهُزم في 11 وتعادل 8 مرات.

وسجل تشيلسي معه 33 هدفا واستقبل 31 آخرين.

وسبق لبوتر خوض تجربة تدريبية جيدة مع برايتون قبل الانتقال لتدريب تشيلسي الذي لم يكتب له النجاح معه.

ويحتل وست هام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

وخسر وست هام 7 مباريات منذ بداية الموسم وتعادل 3 مرات وفاز في 5.

وإجمالا قاد لوبيتيجي في 17 مباراة وفاز في 6 وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

جراهام بوتر وست هام الدوري الإنجليزي
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