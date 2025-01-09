خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته
الخميس، 09 يناير 2025 - 00:47
كتب : محمد سمير
عاد حازم المشد لاعب فريق الزمالك لكرة السلة إلى التدريبات من جديد بعد فترة من الغياب.
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد غاب الفترة الماضية عن التدريبات لأسباب شخصية.
وتدخل نادي الزمالك وحل مشكلة اللاعب ليعود بصورة طبيعية مع الفريق.
ويستعد فريق الزمالك لخوض منافسات الدور الرئيسي من بطولة دوري السوبر المصري.
وسبق وأن شارك حازم المشد في منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL والمقامة تحت رعاية NBA في عام 2022.
وحسم الزمالك تأهله إلى الدور الرئيسي بدوري السوبر بعد الفوز على فريق ألعاب دمنهور.
وتغلب الزمالك على ألعاب دمنهور في المباراة الأولى بنتيجة 89-62.
بينما نجح في حسم المباراة الثانية بنتيجة 78-59.
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