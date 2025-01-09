توتنام يتجاوز إغماء بينتانكور ويسقط ليفربول بهدف في كأس الرابطة

حقق توتنام هوتسبير فوزًا صعبا على حساب ليفربول بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيرجفال صاحب الـ18 عاما لاعب وسط توتنام في الدقيقة 86.

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وتعرض رودريجو بينتانكور لاعب وسط توتنام لإصابة قوية إثر اصطدام رأسه بالأرض ليفقد وعيه، وتتوقف المباراة من الدقيقة السادسة حتى الدقيقة 14.

وأجرى أنجي بوستيكوجلو تبديلا بخروج بينتانكور ونزول جونسون بدلا منه، بعد أن استعاد الأوروجوياني وعيه في أرض الملعب.

ويعد ذلك السقوط الثاني لـ بينتانكور مغشيا عليه هذا الموسم بعد إصابته في الرأس خلال مواجهة ليستر سيتي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس ليفقد وعيه ويغادر ملعب المباراة، ويغيب بعدها عن مباراتين في الدوري الإنجليزي وفترة التوقف الدولي مع منتخب أوروجواي.

وأجرى سلوت 4 تبديلات في تشكيل ليفربول بالدفع بكوانساه بدلا من كوناتي، وتسيميكاس بدلا من روبرتسون، و كونور برادلي بدلا من ترنت أرنولد، وديوجو جوتا بدلا من لويس دياز، فيما قاد محمد صلاح هجوم الريدز.

وعلى الجانب الآخر خاض الحارس التشيكي أنتونين كنسكي 21 عاما أول مباراة له بقميص سبيرز بعد انضمامه منذ 3 أيام قادما من سبارتا براج التشيكي.

وتعرض كوانساه مدافع ليفربول لإصابة في الدقيقة 30 ليخرج ويحل إندو بدلا منه في أول تبديلات ليفربول.

واعترض الجهاز الفني لليفربول بقيادة أرني سلوت بعد إحراز بيرجفال هدف توتنام، بسبب عدم تلقي اللاعب السويدي لبطاقة حمراء إثر التدخل القوي على لويس دياز، وتسيميكاس، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف.

وأغلى الحكم هدفا لصالح توتنام أحرزه سولانكي في الدقيقة 77 وذلك بسبب سقوطه في مصيدة التسلل.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 6 فبراير القادم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيوكاسل وأرسنال.

وكان نيوكاسل نجح في تحقيق الفوز على حساب أرسنال بثنائية خارج أرضه على ملعب الإمارات.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة.