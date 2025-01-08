تحدث واستعاد وعيه.. توتنام يصدر بيانا عن حالة بينتانكور

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

بينتانكور لاعب توتنام

أصدر نادي توتنام هوتسبير بيانا رسميا للتعليق على إصابة رودريجو بنتانكور بعد سقوطه مغشيا عليه في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

ويستضيف توتنام منافسه ليفربول في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأوضح توتنام في بيانه: "يمكننا أن نؤكد أن رودريجو واعٍ ويتحدث وسوف يذهب إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".

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Rodrigo Bentancur

وتوقفت مباراة توتنام وليفربول في الدقيقة السابعة ولمدة 10 دقائق بعد سقوط بنتانكور إثر ارتطام رأسه في الأرض أثناء محاولة لعب الكرة برأسه.

Liverpool player appeared concerned for Bentancur

وأدى الاصطدام إلى فقدان بنتانكور لوعيه لدقائق قبل أن يستعيد وعيه من جديد ويشير للجهاز الطبي وزملائه.

وأظهرت الصور أن اللاعب بدا واعيا أثناء مغادرته للملعب.

Bentancur receives treatment

يذكر أن تلك الإصابة هي الثانية للاعب الأوروجوياني هذا الموسم بعدما تعرض لإصابة قوية في الرأس في مباراة توتنام الافتتاحية في الدوري أمام ليستر سيتي.

واصطدم ينتانكور بلاعب ليستر سيتي يوم 19 أغسطس 2024 ليفقد وعيه وتتوقف المباراة لأكثر من 5 دقائق قبل أن يتم نقله إلى خارج الملعب.

وابتعد بنتانكور وقتها عن الملاعب في مباراتي إيفرتون ونيوكاسل وكذلك خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر قبل أن يعود للعب ضد أرسنال يوم 15 سبتمبر.

توتنام ليفربول بينتانكور
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