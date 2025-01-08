قناة الأهلي: غياب حمزة علاء عن قائمة استاد أبيدجان بسبب نزلة برد شديدة

غاب حمزة علاء حارس مرمى الأهلي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

حمزة علاء النادي : الأهلي الأهلي

وكشفت قناة الأهلي أن سبب غياب حمزة علاء بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وتسببت إصابته بنزلة برد شديدة في غيابه عن المران الأخير للفريق ظهر اليوم الأربعاء.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وتسافر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار غدا الخميس.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف أورلاندو بايرتس صاحب الـ 8 نقاط.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.