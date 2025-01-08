انتهت في كأس الرابطة - توتنام (1)-(0) ليفربول

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وليفربول في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 6 فبراير القادم.

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ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نيوكاسل وأرسنال في نصف النهائي الآخر والتي انتهت مواجهة الذهاب بفوز نيوكاسل بهدفين نظيفين على ملعب الإمارات.

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نهاية المباراة بفوز توتنام بهدف نظيف

ق 86.. جووووول الهدف الأول لتوتنام عن طريق بيرجفال واعتراض كبير من فان دايك وسلوت.

ق 80.. تبديل لليفربول بنزول إبراهيما كوناتي وخروج ماك أليستر.

ق 79.. بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء هدف توتنام بعد سقوط سولانكي في مصيدة التسلل.

ق 77.. جوول سولانكي يسجل الهدف الأول لتوتنام بعد انفراده بالحارس

ق 72.. تبديل لتوتنام بنزول فيرنر بدلا من سون.

ق 70.. دراجوشين ينقذ هدفا مؤكدا لليفربول على خط المرمى بعد تسديدة صاروخية من أرنولد

ق 68.. نونيز يهدر أمام حارس توتنام بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح

ق 60.. 3 تبديلات في صفوف ليفربول بخروج جوتا وبرادلي وجاكبو ونزول نونيز وألكسندر أرنولد ولويس دياز

ق 56.. خطأ فادح من أليسون بعدما تباطأ في إبعاد الكرة ليضغط بيرجفال لاعب توتنام ويبنجح في استخلاص الكرة ولكن جونسون سددها بجوار القائم بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+4.. صلاح يهدر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بيمناه ذهبت بعيدا عن المرمى.

الحكم يحتسب 11 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 30.. إصابة جديدة في المباراة.. خروج كوانساه للإصابة ونزول إندو بدلا منه

ق 14.. استئناف اللعب وخروج بينتانكور محمولا على نقالة ودخول بيرنان جونسون بدلا منه.

ق 6.. إصابة قوية للاعب توتنام رودريجو بينتانكور واللعب يتوقف 7 دقائق

بداية المباراة

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